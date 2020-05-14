Санкт-Петербург, 14 мая. Председатель Всероссийского педагогического собрания в Петербурге Константин Тхостов рассказал, как оценивать работу учителей в дистанционном формате, и оценил перспективы проведения ЕГЭ дистанционно.

Тхостов принял участие онлайн-эфире на тему «Как сдавать ЕГЭ в 2020 году?», который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Эксперт объяснил, что деятельность учителей определена «Положением об организации учебного процесса при дистанционной форме».

«Там прописана подробно вся история, учтены права и обязанности всех участников процесса. Одни учителя используют видеоуроки, другие опираются на учебник и рабочую тетрадь. Дистанционка – не общение с компьютером 24/7. Количество времени, которое ребенок проводит за монитором, должно быть ограничено во время урока. Часть должна выполняться письменно, часть с учебником», — объяснил эксперт.

Кроме того, эксперт объяснил, почему ЕГЭ нельзя отменить. Человеческий фактор не должен влиять на оценивание знаний выпускника.

«ЕГЭ категорически нельзя отменять. Там, где есть человеческий фактор, есть субъективизм. Мы имеем дело с современными детьми, они умеют маневрировать в колоссальном потоке информации, их точка зрения может быть порой непонятна. ЕГЭ в этом смысле унифицированная история, которая позволяет детям претендовать на качественную оценку из знаний», — добавил Тхостов.

Кроме того, председатель Всероссийского педагогического собрания в Петербурге оценил перспективы проведения ЕГЭ в дистанционном формате.

«Современные технологии предполагают дистанционный формат. ЕГЭ – форма, задекларированная законодательно. Законодатели могут ее изменить», — считает эксперт.

Руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец также оценила успехи дистанционного обучения.

«Все, что можно было выжать из дистанционного обучения, мы сделали. Родители молодцы, поддерживали учителей, не участвовали в конфликтах. Что касается инициативы Валентины Матвиенко закрепить некоторые моменты дистанционного обучения в законе – поддерживаю, есть плюсы», — добавила Волынец.

Ранее Тхостов рассказал, почему перенос сроков сдачи ЕГЭ из-за коронавируса не может повлиять на подготовку к нему.