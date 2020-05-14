Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы на Сахалине

Южно-Сахалинск, 14 мая. Сбежавшую из больницы на Сахалине женщину с подозрением на коронавирус принудительно вернули в медучреждение по решению суда, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По информации ведомства, уроженка Закарпатской области прилетела на Сахалин из Украины 13 мая. Во время обязательного осмотра в аэропорту у нее выявили симптомы острого вирусного заболевания, не исключающие коронавирус. Ее отправили в больницу, но женщина сбежала.

Об инциденте сотрудники инфекционного отделения сообщили в полицию, и вскоре женщину нашли в одной из квартир дома в Долинске. Добровольно вернуться в больницу женщина отказалась, хотя медобследование она прошла не в полном объеме, что может привести к распространения опасного вируса.

В итоге Долинский городской суд постановил принудительно поместить гражданку под медицинское наблюдение, указал «Взгляд».

Теперь женщине предстоит пробыть в больнице 14 дней и за это время получить два отрицательных результата на коронавирус.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавируса, на Сахалине 46 выявленных случая заражения коронавирусом, 25 человек выздоровели, 21 продолжают лечиться от пневмонии, вызванной новым типов коронавируса.