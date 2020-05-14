SOHR сообщила, что ЛНА обращается с пленными наемниками в рамках Женевской конвенции

Ковентри, 14 мая. Сирийская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что Ливийская национальная армия (ЛНА) гуманно обращается с сирийскими наемниками, попавшими в плен.

Директор SOHR Абдель Рахман отметил, что армия Халифы Хафтара соблюдает положения Женевской конвенции об участниках боевых действий: ЛНА рассматривает плененных радикалов как военнопленных, а не как сирийских наемников.

Следует отметить, что вечером 12 мая в Дамаск прибыли два самолета из Ливии. На борту воздушных судов находились десятки наемников, сражавшихся в рядах террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и попавших в плен. Джихадисты были переданы в распоряжение официальных властей Сирии. По данным SOHR, на стороне ПНС выступает около 10 тысяч наемников, которых Турция вербует из числа радикальных группировок, входящих в состав «Сирийской национальной армии». При этом у обсерватории есть доказательства того, что Анкара привлекает подростков для участия в боях в Ливии. Организации известно о 150 детях, завербованных в ряды ПНС.