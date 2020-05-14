Беглов назвал нецелесообразным введение пропускного режима в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 мая. Введение пропускного режима в Петербурге в настоящее время нецелесообразно, заявил губернатор Александр Беглов.

Петербургские власти рассматривали такой вопрос, провели необходимую подготовительную работу. Все службы готовы к введению системы пропусков, но сейчас в этом нет необходимости.

Беглов отметил, что с 12 мая все горожане должны носить маски и перчатки в общественных местах. Их можно купить в метро и торговых точках.

Правительство города обеспечило льготников субсидией на покупку средств защиты. Пенсионерам и многодетным семьям перечислят 800 рублей. Выплаты получат 1,8 млн человек. С начала эпидемии в городе на Неве зафиксировали 8945 случаев коронавируса.

В России несколько компаний разрабатывают вакцину от коронавируса. Специалисты госцентра «Вектор» надеются, что новая вакцина будет доступна в сентябре 2020 года.

Сейчас ученые завершают стадию доклинических исследований и готовятся исследовать препарат на 300 добровольцах. Большую помощь в создании лекарства от COVID-19 оказывают отечественные генетики. Без их помощи была бы невозможна разработка тест-систем.