Диагноз Заворотнюк подтвердили на совещании у Путина

Москва, 14 мая. Президенту РФ Владимиру Путину сообщили о ходе лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

Сегодня о состоянии актрисы на совещании с главой государства рассказал директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров.

«Глиобластома, злокачественная опухоль, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры. И, к сожалению, с печальным итогом. Осталась вот пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытается принимать в этом участие. Родные передали нам клетки ее опухоли. Мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию», — добавил он.

Отметим, что официально диагноз актрисы не был подтвержден. Родственники Заворотнюк долгое время никак не комментировали сообщения о течении болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня». Информацию о том, что у нее, как и у певицы Жанны Фриске, выявлена глиобластома, распространяли СМИ.

В Сети появлялись публикации о том, что сейчас актриса уже выписалась из больницы и находится вместе с семьей в Подмосковье, но близкие эти данные не подтверждали. 3 апреля Заворотнюк отметила свой 49-й день рождения.