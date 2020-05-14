Сирия, 14 мая. Протестующие забросали камнями патруль военной полиции ВС РФ на трассе М4 в Идлибе. На западе провинции Ракка был арестован террорист «Исламского государства»1. В Даръа неизвестные совершили попытку покушения на бывшего полевого командира «Южного фронта». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: завершили этап работ по разминированию в Алеппо.

ВС Турции: совместно с военной полицией ВС РФ провели патрулирование на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): арестовали шесть мирных граждан на севере Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозреваются в нападении на курдского боевика и минировании автомобиля в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились нескольких бойцов в Ракке при нападении неизвестных.

Международная коалиция: провела рейд в Ракке и задержала террориста ИГ.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии провели работы по разминированию в районах Инзарат и Рамуса города Алеппо. Как сообщает агентство SANA, саперы до 14.00 прочесывали окрестности с металлоискателями. Все обнаруженные боеприпасы и мины ловушки будут уничтожены на военном полигоне за чертой города. Напомним, что в начале этого года сирийским военнослужащим удалось освободить окрестности города от отрядов «Хайят Тахрир аш-Шам», однако при отступлении боевики оставили мины-ловушки.

Источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщили, что военная полиция «Сирийской национальной армии» провела рейд в домах мирных жителей в деревне Дейр-Балок, где арестовала 6 гражданских лиц. Причина, по которой мирные жители были заключены под стражу не сообщается.

Провинция Даръа

На востоке провинции «спящие ячейки» боевиков совершили вылазку. Как передает агентство Aleppo AMC, в госпиталь города Даръа были доставлены в тяжелом состоянии бывший полевой командир «Южного фронта» Мухаммад Али Ляхам и его спутник Ияду Рифаи. Группа неизвестных лиц, вооруженных автоматами, напала на них на улице. По информации источника, в 2018 году Ляхам входил в число полевых командиров, которые пошли на сделку с официальным Дамаском и подписали перемирие. В покушении на его жизнь подозревают «спящие ячейки» боевиков, которые ушли в подполье после распада «Южного фронта» и получают поддержку от сил международной коалиции, которые базируются на юге страны в приграничной с Иорданией и Ираком зоне.

Провинция Идлиб

Как передает РИА Новости, российские и турецкие военные провели одиннадцатое совместно трассы М-4 оп маршруту от поселка Тарнаба до деревни Ариха, общая протяженность маршрута составила всего 15 километров. К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», на всем пути следования конвой сопровождали беспилотники ВКС РФ. По информации Telegram-канала Warjournal, у Арихи сторонники боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз попытались перекрыть трассу и закидали бронированные автомобили российской военной полиции камнями.

Напомним, что совместные патрулирования проводятся согласно соглашению лидеров Турции и РФ, которое было достигнуто 5 марта во время переговоров в Москве. Также во время встречи было принято решение о введении режима прекращения огня, которое вступило в силу 6 марта, однако вооруженные группировки в указанном регионе периодически провоцируют ответные боевые действия правительственных войск, обстреливая мирные поселения.

Провинция Ракка

Как передает агентство Aleppo AMC, на западе провинции отряд спецназа международной коалиции десантировался в поселке Аль-Джарния, где был задержан террорист «Исламского государства», который скрывался среди местных жителей. Подробности операции и личность арестованного не разглашаются.

Источник в сети Twitter @ alkhabour21 сообщил, что к северу от города Ракка был взорван автомобиль служб безопасности «Демократических сил Сирии». Машина была подорвана с помощью самодельной бомбы. Инцидент произошел рядом со здание тюрьмы. Два сотрудника служб безопасности SDF «Асайиш» была застрелены у поселка Касра-Али, еще одно нападение было совершено в деревне Фурусия, где курдский боевик был застрелен неизвестными на улице. «Демократические силы Сирии» обвиняют в нападениях «спящие ячейки» ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.