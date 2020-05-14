В Совете Федерации назвали вероятные сроки переноса ЕГЭ

Санкт-Петербург, 14 мая. Единый государственный экзамен в России могут провести до середины июля либо сдвинуть на август. Прогнозами поделилась председатель комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Лилия Гумерова в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Сегодня существует две точки зрения. Ряд коллег выступает за то, чтобы в июне — середине июля завершить Единый государственный экзамен. Поступило также предложение провести Единый государственный экзамен в августе. Но все-таки во главу принятия решения как приоритет должно быть поставлено здоровье детей. Как бы ни было тяжело, мы сможем восстановить психологический баланс, но не дай бог, мы допустим вспышку второй волны, третьей волны. Плато, на которое мы с таким трудом сейчас вышли, должно быть выдержано», — подчеркнула она.

По словам сенатора, пока власти всерьез не рассматривают возможность дистанционной сдачи ЕГЭ, но готовы провести экзамен с соблюдением всех актуальных санитарных требований.

«Сегодня правовой и технической возможности провести Единый государственный экзамен в дистанционном режиме нет. Мы с коллегами из Рособрнадзора изучали ситуацию: сегодня техническая готовность наших школ соблюсти все санитарные требования, уменьшив количество учеников в классе, провести санитарную обработку и провести Единый государственный экзамен в спокойном режиме — такая возможность есть», — отметила Гумерова.

Ранее руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратила внимание, что Единый государственный экзамен в России не смогут провести раньше, чем будут сняты ограничения по коронавирусу в Москве.