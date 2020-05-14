Швыткин рассказал, почему у НАТО не получится дискредитировать Россию в условиях пандемии

НАТО пытается использовать пандемию коронавируса для дискредитации Россию в глазах мирового сообщества. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал обвинение России и Китая со стороны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что страны в условиях пандемии коронавируса якобы распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза с целью их дестабилизации.

«Российские и китайские игроки, государственные и негосударственные, распространили массу информации и пропаганды для искажения правды. Это неправильное отношение», — рассказал генсек НАТО в интервью итальянской газете la Repubblica.

Столтенберг считает, что поток недостоверной информации идет от заявлений официальных лиц из Китая и России, а также появляются не соответствующие действительности новости из скрытых источников. При этом конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая генеральный секретарь НАТО не назвал.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что это заявление генсека НАТО является примером информационной войны в отношении России со стороны стран военного альянса.

«В рамках текущей ситуации страны блока НАТО используют тему борьбы с коронавирусом в отношении нашего государства. При этом мы опираемся на источники официального характера – Всемирной организации здравоохранения. Целью данной информационной войны и потока лжи является дискредитация нашего государства в лице мирового сообщества с целью обеспечения недоверия к тем заявлениям, которые исходят от России», — объяснил Швыткин в беседе с ФАН.

При этом парламентарий напомнил, что ранее генсек НАТО высказывался о стремлении наладить диалог с Россией. Но последнее заявление служит свидетельством «двойных стандартов», которые преследует руководство стран блока НАТО в части выстраивания отношений с Москвой.

«Они говорят о конструктивных отношениях, но на деле они оказываются деструктивными, которые не идут на пользу им», — заметил собеседник ФАН.

Стоит отметить, что власти России всегда используют достоверную информацию, когда делают различного рода заявления, говорит Швыткин.

«Мы опираемся на честность и объективность подаваемой информации», — указал он.

Оценивая слова Столтенберга о якобы «пропагандисткой» цели российской помощи Италии, депутат подчеркнул, что Россия никоим образом не преследовала политические мотивы.

«После того как некоторые страны обратились к России, страна незамедлительно отреагировала, отправив туда отряд военнослужащих, которые достойно выполнили свой долг в части оказания взаимопомощи другому государству. При этом Россия оказывала обычную человеческую взаимопомощь другим государствам в трудную минуту», — добавил собеседник ФАН.

Ранее аналитик Матеуш Пиотровский выразил мнение, что пандемия коронавируса негативно сказалась на потенциале американской армии в сдерживании РФ и КНР. По его словам, из-за COVID-19 пришлось сократить число военных, принимающих участие в маневрах Defender Europe 2020. Кроме того, он заметил, что отмена совместных учений США с Южной Кореей и Филиппинами «не позволит Вашингтону в полной мере показать свой потенциал сдерживания Китая».