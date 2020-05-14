Эксперт объяснил, почему нельзя отменить ЕГЭ из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 14 мая. Перенос сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за коронавируса не может повлиять на подготовку к нему, считает председатель Всероссийского педагогического собрания в Петербурге Константин Тхостов.

Тхостов принял участие онлайн-эфире на тему «Как сдавать ЕГЭ в 2020 году?», который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Эксперт выразил уверенность, что даже пандемия не может повлиять на подготовку к ЕГЭ. Кроме того, Тхостов объяснил, почему ЕГЭ нельзя отменить.

«ЕГЭ отменить нельзя, вузы не набрать студентов не могут. Это план экономики РФ, а она циклична. Программный материал пройден, школьники в тонусе. Важно, чтобы они не выгорели до экзамена. Чтобы педагоги находились в тонусе для того, чтобы школьники в оптимальной форме были готовы для сдачи ЕГЭ», — объяснил эксперт.

Также Тхостов прокомментировал решение Минпросвещения РФ, что выпускники смогут сдавать ЕГЭ только по двум предметам по выбору.

«Мы не готовы рисковать здоровьем выпускников, организаторов экзамена. Вопрос еще стоит и в проверке ЕГЭ – эксперты в основном возрастные. Мы сами довели ситуацию до такого развития, не соблюдали правила с начала апреля по май. Расхлебывать приходится в том числе сфере образования», — добавил Тхостов.

Кроме того, эксперт объяснил, почему сдавать ЕГЭ будут только те, кто намерен поступать в вузы. Тхостов согласился, что это может негативно сказаться на тех, кто решит поступать в вузы в будущем.

«Если на момент окончания 11 класса ребенок не замотивирован на учебу в вузе, наверное, недоговоренность какая-то в семье была. Но у нас есть путь через профессионально-техническое образование. К ЕГЭ можно подготовиться самостоятельно, если у тебя есть мотивация», — подытожил эксперт.

Директор петербургского президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказал, как пандемия скажется на сдаче ЕГЭ.