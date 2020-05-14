Российские регионы не смогут провести ЕГЭ до снятия карантина в Москве 

Санкт-Петербург, 14 мая. Единый государственный экзамен не смогут провести раньше, чем будут сняты ограничения по коронавирусу в Москве. Такое мнение высказала руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Надо понимать, что дату уже передвигали, и, возможно, она будет смещена еще раз — по той причине, что мы не знаем, когда закончится режим самоизоляции. Более того, даже если во всей стране снимут [ограничения], а в Москве [карантин] останется как в городе с наибольшим количеством заболевших, то все будут ждать Москву и передвигать еще раз. Потому что Единый государственный экзамен проводится единоразово, единовременно во всех регионах нашей страны», — сказала она.

Собеседник ФАН положительно оценила предложение принимать в вузы только по результатам профильных экзаменов, без необходимости сдачи общих дисциплин.

«По крайней мере, это сможет очень разгрузить нашу систему, наших детей, потому что порядок проведения ЕГЭ тоже непонятен. Получается, что в одном кабинете смогут находиться всего лишь несколько детей, учитывая дистанцию, которую сейчас необходимо соблюдать. И не факт вообще, что вся кампания не переместится на осень», — добавила Волынец.

Напомним, общее количество инфицированных в России на 14 мая достигло 252 245 граждан, из них вылечились 53 530 человек, умерли — 2305. При этом жертвами коронавируса в минувшие сутки стали 93 россиянина.