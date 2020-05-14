Путин потребовал обеспечить оформление прав на отечественную вакцину от коронавируса

Москва, 14 мая. Президент РФ Владимир Путин потребовал «безусловно обеспечить» оформление прав на отечественную вакцину от коронавируса, которую планируется зарегистрировать к сентябрю.

Напомним, в апреле глава государства заявлял, что российские специалисты работают над вакциной от COVID-19 и после того, как она будет создана, Россия готова делиться ей с другими странами. По мнению Путина, в борьбе с пандемией коронавируса крайне важно сотрудничество всех стран мира.

О примерных сроках появления вакцины сегодня высказался первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. В беседе с Федеральным агентством новостей он объяснил, почему вакцина не может появиться уже в ближайшие дни.

«Не забывайте: и изготовление вакцины, и клинические испытания требуют времени, — напомнил Онищенко.

Кроме того, по его словам, тут не может быть спешки. Сначала вакцину должны изготовить в лаборатории, потом отправить на доклинические испытания, а уже потом протестировать на людях. На заключительном этапе происходит налаживание промышленного производства вакцины.

«Даже при самых быстрых темпах создания вакцины, <...> Некоторые страны могут к ней подступиться где-то к концу этого года. И то это будет на грани фола», — подчеркнул он.

Напомним, в России с начала эпидемии выявлено 252 245 случаев коронавируса. 2 305 человек скончались, 53 530 заболевших полностью вылечились.