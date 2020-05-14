Американские ученые сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на маках

Москва, 14 мая. Американские и британские ученые провели успешные испытания вакцины от коронавирусной инфекции на макаках. Об этом сообщает научный портал bioRxiv.

Согласно результатам испытаний, незначительная инъекция вакцины ChAdOx1-nCoV-19 способна остановить повреждения легких, а более высокая нейтрализовать коронавирусную инфекцию.

«Также исследование показало, что вакцина защитила макак-резусов от развития пневмонии», — говорится в исследовании.

Первый этап испытаний вакцины осуществлялся на мышах. Позднее ученые начали тестировать вакцину на макаках.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 4,2 миллиона человек. От коронавируса погибло более 290 тысяч человек.

В России выявлено 242 тысячи случаев, более двух тысяч человек скончались. Более 48 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения заболевания в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.