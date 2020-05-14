Тарасов назвал главную причину расставания с Бузовой

Москва, 14 мая. Футболист Дмитрий Тарасов, который ранее был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой, назвал главную причину расставания с ней в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!». Спортсмен признался, что очень хотел детей, но телезвезда не разделяла его желания.

Тарасов рассказал, что отношения пары развивались стремительно, и однажды зашел разговор о детях. Тогда Бузова поставила ему условие, что согласна рожать только в браке.

«Я хотел полноценную семью, где есть дети, дом. Мы это обсуждали. Я задаю вопрос о детях, она говорит, что у нее есть условие — она хочет свадьбу. А я ей говорю, что только оттуда (из предыдущего брака. — Прим. ФАН), пять месяцев прошло, тяжелый развод, алименты», — вспомнил он.

Тарасов признал, что условие возлюбленной тогда ему стоило воспринимать как звонок, означающий, что эти отношения — не то, что нужно ему в жизни. Однако он согласился со спутницей, и пара заключила брачный контракт.

«За пять лет мы столько раз пробовали завести детей. Но когда девочка хочет забеременеть, она что-то для этого делает. Я слышал только про работу и планы. Она обвиняла меня, что я не могу иметь детей, но я предлагал провериться. Сказали, что все в порядке. Я успокоился», — поделился экс-супруг Бузовой.

Футболист сказал, что в тот момент начал подозревать, что телезвезда попросту не хочет иметь детей. Его догадки подтвердились, когда состоялась их с женой общая встреча с ее родной сестрой Анной.

«И был разговор, чтобы в отпуске, который мы планировали на Мальдивах, полноценно отдыхали и предохранялись, я встал и ушел», — рассказал Тарасов, добавив, что ему было неприятно и больно.

Экс-супруг певицы отметил, что даже несмотря на все трудности их прошлой совместной жизни, он не жалеет о браке с ней.

Ранее Бузова рассказала, что ей есть за что быть благодарной непростому периоду после развода с Тарасовым, пишет «Вечерняя Москва». Она заявила, что именно мощные эмоциональные потрясения позволили ей направить все силы на телевизионную карьеру, а также стать успешной певицей.