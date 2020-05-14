Том Харди и Шарлиз Терон рассказали о конфликте на съемках «Безумного Макса»

Москва, 14 мая. Актеры Том Харди и Шарлиз Терон конфликтовали на съемочной площадке, когда снимался фильм «Безумный Макс: Дорога ярости». Об этом рассказали сами артисты в интервью The New York Times.

По словам Терон, ей не хватило сочувствия, чтобы по-настоящему понять, что чувствует ее коллега, занявший место Мела Гибсона, который играл в одноименной трилогии в период с 1979 по 1985 год.

«Это же страшно! Думаю, что из-за моего собственного страха мы возводили стены вместо того, чтобы говорить друг другу: «Это страшно для тебя и для меня. Давай будем добрее». Но мы действовали как наши персонажи: пытались выжить», — призналась 44-летняя звезда.

Харди согласился со словами партнерши по фильму. По его словам, оказываемое на съемках давление было порой невыносимым.

«Не спорю, что, возможно, ей было бы проще работать с более опытным партнером. Но такое невозможно изобразить. Хочется верить, что теперь, когда я стал старше и уродливее, я устроил бы Шарлиз», — добавил британский актер.

Остальные актеры, которые также принимали участие в «Безумном Максе», подтвердили, что звезды конфликтовали. Причем, по словам Зои Кравиц, инициатором конфликтов зачастую был Харди, который мог сорваться даже на режиссера фильма Джорджа Миллера. В свою очередь Роузи Хантингтон-Уайтли сообщила, что исполнители главных ролей не могли поладить из-за совершенно разных подходов к работе, сообщила «Культуромания».