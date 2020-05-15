Российские артисты озвучили детские сказки для тех, кто остается дома

Москва, 15 мая. Музыкант и продюсер Василий Зоркий придумал проект «Сказки на дому» — домашний моно-театр, в котором звезды театра, кино и музыки читают детям и их родителям сказки, рассказы и повести, поют колыбельные на разных языках. 15 мая аудиосказки появились в доступе на сервисе «Яндекс.Музыка» в разделе «Для детей», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Этим творческим проектом Василий Зоркий решил помочь детям и родителям, которые сейчас вынуждены проводить много времени дома, а также поддержать артистов театров и кино, у которых из-за пандемии коронавируса отменились репетиции, спектакли и съемки.

Как стало известно ФАН, всего в проекте участвуют более 70 артистов, они записали аудиоверсии народных и авторских, российских и иностранных сказок. Евгений Цыганов прочитал «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, Анатолий Белый — «Стойкого оловянного солдатика» Ханса Кристиана Андерсена, Анна Чиповская — «Железное колечко» Саши Черного, а Павел Артемьев — «Сказку об Иване Царевиче, Жар-птице и о сером волке». К проекту присоединились Александра Ребенок, Григорий Служитель, Мария Шалаева, Мириам Сехон, Светлана Устинова, Денис Шведов, Иван Макаревич, Алена Долецкая, Максим Виторган и другие артисты.

Над звуковым оформлением сказок работают музыканты Федор Кандинский, Денис Липатов, Иван Иванина и Евгений Сухотин.

Пока что на странице «Яндекс.Музыка» и на странице проекта в Instagram можно послушать 18 сказок, но каждый день раздел будет пополняться, обещают создатели.