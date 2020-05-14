Вирусолог Альтштейн прокомментировал нетипичный симптом «острого живота» при коронавирусе

Российские медики обнаружили новые клинические проявления коронавируса. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн уточнил, что это еще не значит, что COVID-19 мутировал.

«Когда речь идет о двух случаях необычного клинического проявления, еще нельзя делать никаких выводов. Не исключено, что воспаление брюшины у пациентов развилось не из-за коронавируса, а по другим причинам. Доказательств не предоставлено. Есть только предположения. То есть эти два случая, описанные ФМБА, вовсе не говорят о том, что вирус мутировал и дает другую форму заболевания», — подчеркнул Анатолий Альтштейн в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам вирусолога, самыми характерными для коронавируса по-прежнему остаются такие симптомы, как высокая температура, сухой кашель, затруднение дыхания.

«Но есть и масса других симптомов. Может возникнуть сыпь, другие проявления. Но каждый раз говорить, что это следствие мутации — неверно. По одному или двум случаям делать далеко идущие выводы не следует. Если это мутант, нужно выделить этот вирус и доказать, что он мутировал, рассмотрев его нуклеотидные последовательности. Это кто-нибудь делает? Нет. Тогда и говорить нечего», — добавил Альтштейн.

Напомним, как сообщили в ФМБА, нетипичное проявление коронавируса было выявлено у двух пациентов с подтвержденным COVID-19. В обоих случаях появилась отрицательная динамика в виде «острого живота» и повышения температуры тела.

«Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости (серозный мутный выпот) в брюшной полости. Другие данные за острую хирургическую патологию у обоих пациентов отсутствовали. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов, можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — рассказали в ФМБА.

Этот вариант новой коронавирусной инфекции мог возникнуть «вследствие системного ответа на вирусную инфекцию, сопровождающегося массивной продукцией цитокинов, гиперактивацией клеток иммунитета и образованием циркулирующих иммунных комплексов, что может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек», добавили медики.