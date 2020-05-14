Петербургские учителя смогут уйти в отпуск раньше обычного

Санкт-Петербург, 14 мая. Из-за сдвига сроков сдачи Единого государственного экзамена петербургские учителя смогут уйти в отпуска раньше, чтобы с 1 сентября начать новый учебный год. Об этом рассказала начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«В июне мы будем отпускать учителей в отпуск. Все зависит от того, как сейчас выстроится ситуация с ЕГЭ, и будет происходить при согласовании с учителями. Наверное, это общий вопрос по всей стране — в этом году у учителей изменится график. Они получат возможность уйти в отпуск раньше, а в августе вернуться, чтобы подготовиться к началу учебного года», — уточнила Грубская.

Она подчеркнула, что урезать отпуска учителям не планируется, а учебный год начнется по расписанию.

«Главное — определиться, когда пройдет ЕГЭ. Именно эта дата позволит выстроить работу с ребятами, со школами и отрегулировать все вопросы, которые касаются учительского отпуска. 56 дней отпуска никто не отменял, а 1 сентября нам, конечно, хочется начать новый учебный год, и мы его начнем обязательно», — сказала Грубская.

В ближайшее время власти Санкт-Петербурга проведут вебинар для школьных директоров, где разъяснят вопросы, связанные с отпусками педагогов.