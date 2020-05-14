Владелец «Теремка» нашел забавную ошибку в «коронавирусных» рекомендациях Роспотребнадзора

Создатель известной отечественной сети быстрого питания обнаружил ошибку в рекомендациях Роспотребнадзора по поэтапному открытию предприятий общепита. Забавную ошибку, которая, скорее всего, носит технический характер, заметил основатель и владелец сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров.

«Чтобы был понятен уровень подготовки документов и стандартов в Роспотребнадзоре, — свежайший уморительный пример, — написал Гончаров в Twitter. — На этапе №2 открываются рестораны с числом мест посадки до 20. Например, мы можем открыть ресторан площадью 200 кв. метров. Но на этапе №3 его придется закрыть, так как разрешены будут только рестораны площадью до 50 кв. метров и с числом посадок не более десяти».

Чтобы был понятен уровень подготовки документов и стандартов в Роспотребнадзоре - свежайший уморительный пример. На этапе номер 2 открываются рестораны с числом мест посадки до 20. Например, мы можем открыть ресторан площадью 200 кв.метров. Но на этапе 3 его придется закрыть, так pic.twitter.com/R7LoZsO3Jf — Mikhail Goncharov (@Goncharovm) May 13, 2020

Согласно инфографике Роспотребнадзора, получается, что сначала можно открыть точку общепита до двадцати посадочных мест; но потом, когда ситуация улучшится, — таких мест должно быть не более десяти, провел нехитрый подсчет Гончаров.

«Так что прошу всех успеть на втором этапе забежать в «Теремок», так как на третьем этапе мы временно большие рестораны прикроем», — с иронией пишет он.

По мнению предпринимателя, ошибка говорит о плохой подготовке ведомством документов.

«Понимаю, что можно ошибиться на 39-й строке 174-й страницы сложного документа. Но графика и минимум текста на одной странице! Где мы живем?!» — эмоционально пишет Гончаров.

Пользователи отреагировали на твит Гончарова, объяснив, как в документ Роспотребнадзора могла вкрасться ошибка.

«Очевидно, просто затупили. В первом случае должно быть «не более 20 кв. метров», а не «столов», — объяснил происхождение ляпа пользователь по имени Ян.

По мнению другого комментатора, это еще раз показывает, что не стоит необдуманно отказываться от советских стандартов, в том числе в сфере общепита.

«Современные стандарты не блещут качеством и проработкой, в отличие от советских. Поэтому, прежде чем заниматься гильотинированием (в данном случае — отменой устаревших нормативных актов. — Прим. ФАН), лучше поработать с кадрами», — пишет пользователь Twitter.

Оперативно получить комментарий от Роспотребнадзора Федеральному агентству новостей не удалось, мы планируем послать официальный запрос в ведомство и надеемся, что нелепая ошибка будет исправлена.

Напомним, Михаил Гончаров был участником круглого стола в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» о выживании бизнеса в условиях ограничений из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Его выступление оказалось самым эмоциональным, поскольку «Теремок» серьезно пострадал из-за введенных ограничений, а меры поддержки до компании дошли не сразу.

В частности, Гончаров рассказал, что переход сети исключительно на доставку оказался не лучшим решением.

«Это совершенно другая модель бизнеса, под которую «Теремок» изначально не создавался», — отметил он.

По мнению предпринимателя, переориентация в принципе не является выходом для крупных сетей.

«Не может аптека стать рестораном, ресторан — магазином, а магазин — фабрикой», — уверен Гончаров.

По итогам дискуссии представитель «Деловой России» отметил, что сеть «Теремок» необходимо сохранить, поскольку это хорошо зарекомендовавший себя российский бренд, имеющий право на включение в реестр предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-совещании под руководством президента России Владимира Путина представила проект трехэтапной дорожной карты по выходу из режима самоизоляции.