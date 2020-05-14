Кедми назвал перепись евреев на Украине новыми ростками нацизма

Москва, 14 мая. Перепись еврейского населения на Украине свидетельствует о том, что Киев старается придерживаться «европейских ценностей», но скатывается к временам нацистской Германии. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми в эфире авторской программы Владимира Соловьева.

Ранее в Сети появилась фотография приказа Национальной полиции Украины об обязательной переписи еврейского населения в Ивано-Франковской области. Местным еврейским общинам необходимо предоставить ведомству список всех жителей еврейской национальности, а также их адреса и другие контакты. В документе отмечается, что данные мероприятия осуществляются в рамках борьбы с организованной преступностью.

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал украинские власти за необдуманную этническую политику.

«Меня прям бесит… Написали письмо руководителю местной еврейской общины и сказали: пришлите нам всех, кто у вас есть среди жителей еврейской национальности - их адреса и контакты», — сказал он.

В свою очередь Яков Кедми выразил уверенность, что попытка придерживаться «европейских ценностей» превращает Украину в нацистскую Германию, так как нынешние действия являются первыми ростками нацизма.

«Они приобщаются к Европе. Это «европейские ценности». Они знают, что самое главное, с чего начиналось приобщение Европы на Украине - это «переписать всех жидов». А дальше уже, как получится», — отметил Кедми.

Стоит отметить, что в последние годы на Украине продолжается героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти уверены, что лучший способ заставить граждан поверить в свою исключительность — это превращение страны в лагерь фашистов.