Макаренко об иске «Московского школьника»: Навальный должен ответить за все свои подлости

Москва, 14 мая. Блогер Алексей Навальный и его протеже, юрист признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь должны заплатить за клевету в адрес предприятия «Московский школьник», считает общественный деятель Эрнест Макаренко.

«Клеветникам придется раскошелиться. ФБК миллионами должен платить не только за клевету в адрес коммерческого предприятия, но и за моральный ущерб всем пострадавшим от него людям», — подчеркнул эксперт.

Макаренко убежден, что растиражированный ФБК ролик «Чудовищно. Чем кормят детей в московских школах и детских садах» является чистейшей клеветой и был сфабрикован специально. При этом он выразил сожаление, что Навальный заплатит за клевету не из своего кармана: «Будет опять донаты со школьников собирать». Не исключил он, что придется раскошелиться и спонсорам ФБК.

«Если [придется платить] спонсорам, то пусть платят. Поскольку их [ФБК] вина однозначно доказана судом, и все настолько прозрачно, они должны ответить за свои дела по полной программе», — добавил Макаренко.

Он подчеркнул, что конкретное наказание, которое было вынесено в отношении Навального и Ко, правильно, и было бы хорошо, если бы блогер за все свои подлости отвечал деньгами.

«За каждую клевету, и не только в адрес коммерческого предприятия, которое потеряло реальные деньги, а чтобы миллионами платил за нанесенный моральный ущерб другим людям, которые страдают от его клеветы. Вот это было бы полезно», — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Напомним, ранее две судебные инстанции частично удовлетворили иск компании «Московский школьник» к ФБК о защите деловой репутации. Компания потребовала взыскать с ответчиков 1,4 млрд рублей компенсации за вред, причиненный деловой репутации, и 88 млн рублей — за упущенную выгоду. Дело в том, что из-за фейкового расследования ФБК «Московский школьник» потерял контракт с ООО «Социальное питание «Центр». Суд признал порочащими и не соответствующими действительности большинство заявленных в иске утверждений, и обязал ФБК выплатить истцу 88 млн руб.

Теперь Навальный и его соратники хотят уклониться от выплаты компенсации. Накануне они обжаловали приговор в Арбитраже Москвы.