В Роспотребнадзоре заявили, что перенесшие COVID могут быть бессимптомными носителями

Москва, 14 мая. Перенесшие коронавирус люди без видимых признаков заболевания в течение некоторого времени могут оставаться бессимптомными носителями. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Российские специалисты рассказали об исследовании китайских ученых, которое показало, что SARS-CoV-2 способен сохраняться в организме как минимум 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов.

«Однако вероятность того, что пациент на этом постсимптомном этапе инфицирует других, невелика, особенно при соблюдении всех санитарно-гигиенических правил», — отметили они.

Эксперты объяснили, что длительность болезни может зависеть от ряда факторов, в том числе, количества проникшего в организм патогена и индивидуальной иммунной реакции.

Выздоровление пациента с COVID-19, то есть то, что он больше не выделяет возбудителя, подтверждает двукратный отрицательный анализ, проведенный с интервалом не менее одного дня.

В Роспотребнадзоре также рассказали о наиболее характерном для коронавируса симптоме — нарушении обоняния. Специалисты объяснили: способность различать запахи притупляется или исчезает в связи с тем, что на фоне вирусной инфекции развивается отек слизистой оболочки носовых ходов и носоглотки. Они отметили, что в некоторых случаях ухудшение обоняния может быть одним из неврологических проявлений.

«На сегодняшний день нет окончательных популяционных данных о частоте симптома гипосмии при COVID-19 в России. Но если вы отмечаете нарушение обоняния, а особенно в сочетании с повышением температуры, кашлем, одышкой, чувством заложенности в грудной клетке — незамедлительно проконсультируйтесь с врачом», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России проведено более 5,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, передает НСН.