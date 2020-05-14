Лукашенко потребовал продавать российский газ в Белоруссию по немецким ценам

Минск, 14 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на слишком высокую цену на российский газ для Республики по сравнению с ценами для Германии.

На встрече с премьером Белоруссии Сергеем Румасом Лукашенко потребовал объяснить, какие меры принимает правительство для снижения цены на газ. Лукашенко удивился, почему в «непростое время» цена российского газа для ФРГ составляет 65-70 долларов.

«Это же не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Белоруссии», — возмутился Лукашенко.

В феврале 2020 года глава «Газпрома» Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко договорились о сохранении в текущем году цены на газ на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена российского газа должна составлять 40–45 долларов за тысячу кубометров. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что контракт может быть пересмотрен.