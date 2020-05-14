Вильфанд предупредил о жарком лете в 2020 году

Москва, 14 мая. Скорость потепления на территории России более чем в два раза больше, чем скорость потепления глобальной температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нынешний год будет одним из самых жарких. Скорость глобального потепления в России в 2,5 раза больше чем средняя скорость повышения температуры по всему миру. Наша страна континентальная, и здесь климатические условия таковы, что есть пространственные особенности. Это говорит нам о том, что на территории нашей страны будет жаркое лето», — сказал он.

При этом климатолог отметил, что жаркое лето вовсе не означает, что каждый день температура будет превышать норму. По его словам, в разных субъектах погода будет отличаться.

«За всю историю самым теплым было лето 2016 года, но тогда температура была однородной. Этот год однородным не будет. В течение пяти дней норма будет превышаться на пять градусов, что, разумеется, может сильно воздействовать на человека. Но жара будет чередоваться с похолоданием», — сказал Вильфанд.

Он также подчеркнул, что, по оценкам климатологов, январь 2020 года был самым теплым за весь период наблюдений. При этом февраль и март находились на втором месте среди самых теплых значений за почти 140 лет наблюдений.

«Апрель — совсем недавно данные появились — был самым теплым среди всех апрелей. Уже за первые четыре месяца средняя глобальная температура уверенно находится на втором месте», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что климатологи склонны ожидать от каждого следующего пятилетия рекордов. По его его словам, это характеристика глобального потепления.