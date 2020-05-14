ГП признала фейком публикацию «Радио Свобода» об «эвтаназиях» в Петербурге

Москва, 14 мая. Генеральная прокуратура признала фейком публикацию на одном из ресурсов «Радио Свобода», в которой говорилось о случаях «вынужденной эвтаназии» в Петербурге. Ответ ведомства опубликовал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в Twitter.

В апреле депутат сообщил, что направил в Генпрокуратуру запрос о проверке статьи «Реаниматолог об адских условиях работы», которая появилась 11 апреля на сайте «Север. Реалии». Авторы материала со ссылкой на источники утверждают, что в Петербурге были случаи «вынужденной эвтаназии» из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения коронавируса.

«По нашему запросу — прокуратура установила наличие «фейк-ньюс» в публикации «Радио Свобода» о том, что врачи в Санкт-Петербурге якобы принудительно применяют эвтаназию», — написал парламентарий.

В ответе ГП за подписью замглавы ведомства Виктора Гриня, который разместил в своем профиле Хинштейн, сообщается, что по результатам проверки указанной статьи «выявлены факты недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом добросовестных сообщений, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Либеральное СМИ «Радио Свобода» регулярно публикует фейковые новости о России, что уже не вызывает удивления у ряда экспертов. Примечательно, что фейк о «принудительной эвтаназии» не единственный в арсенале либерального СМИ, в частности, был опубликован материал, в котором журналисты рассказали сложностях, с которыми столкнулись россияне, оставшиеся в Израиле в связи с пандемией. Эту ложную информацию оперативно отверг российский МИД.