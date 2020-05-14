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Парламент Египта одобрил осуждение турецкой агрессии пятью странами

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Парламент Египта одобрил осуждение турецкой агрессии пятью странами

Каир, 14 мая. Юсуф Шазили, член комитета по коммуникациям и технологиям египетского парламента, подчеркнул важность совместного заявления Египта, Греции, Кипра, ОАЭ и Франции. Страны осудили агрессивную политику Турции в Средиземном море, призвав прекратить разрушительное вмешательство во внутренние дела Ливии и провокации против Кипра. 

Особое внимание было уделено ливийской проблематике, в частности намерениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возродить Османскую империю через вмешательство в кризис в Ливии. Представители «пятерки» также выступили против действий Анкары в Средиземноморском регионе, разведки месторождений газа в морской зоне Кипра. 

По словам Шазили, именно турецкая сторона стала главной причиной эскалации конфликта в североафриканской стране, приведшей к гибели невинных людей. Участники переговоров уверены, что их заявление станет сигналом для Анкары о необходимости прекращения интервенции, чтобы дать ливийцам возможность самостоятельно решить сложившиеся противоречия. 

Следует отметить, что ранее МИД Турции попытался снять с себя ответственность за сложную ситуацию в Ливии, переложив ответственность за нестабильность в стране на другие страны. 

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