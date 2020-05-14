Число новых случаев COVID-19 уменьшается. События дня. ФАН-ТВ

В России снижается число выявленных случаев COVID-19 Число выявленных случаев заболевания коронавирусом снижается в России третий день подряд. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За последние сутки в России выявили 9 974 новых случая. Тогда как 11,12 и 13 мая эта цифра превышала 10 тысяч человек. Больше всего новых случаев инфицирования по-прежнему было выявлено в Москве (4712) и Московской области (918). Общее число заболевших в стране достигло 252 245 человек. Вылечились за сутки 5527, а с начала вспышки — 53 530 больных.

МЭА улучшило оценку падения спроса на нефть Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн баррелей в сутки. Изменения стали возможны благодаря снятию ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса. По оценкам агентства, к концу мая под теми или иными ограничениями из-за коронавируса будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру против недавнего пика, который коснулся 4 млрд. Также, по их данным, мировое предложение нефти в мае упадет на 12 млн баррелей в сутки, до девятилетнего минимума из-за сделки ОПЕК+ и сокращения добычи.

Билет на поезд вновь можно купить за 90 дней РЖД снова разрешили пассажирам приобретать билеты на поезда по некоторым направлениями заранее. Теперь путешественники могут забронировать поездку за 90 дней до отправления. В конце марта компания временно сократила глубину продаж билетов на поезда дальнего следования до 45 суток. Возобновленная услуга затрагивает более 50 пар поездов. Уточняется, что новые правила бронирования коснутся направлений между крупными городами, такими как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Нижний Новгород и другие. Также почти половина поездов, на которые теперь можно приобрести билет за три месяца, курсируют в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья России.