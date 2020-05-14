США пытаются сформулировать обоснование присутствия своих ВМС в российских водах

После визита трех эсминцев США и британского фрегата в Баренцево море в американской прессе разгорелась полемика на предмет поиска законного обоснования для установления военного контроля над Северным морским путем, который, как мы помним, находится в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Впрочем, полноценным обсуждением назвать это трудно. Как говорится, «все уже решено». Наши заокеанские «партнеры» фактически безапелляционно настаивают на том, что СМП, хоть и проходящий по ИЭЗ России, должен оставаться под контролем военных кораблей США, которые, по мнению некоторых авторов, должны обеспечивать на всем протяжении СМП «свободу международного судоходства». Вот только так и не иначе!

То есть — если пойти по пути сравнения — логика американских политиков сводится к тому, как если бы в России на полном серьезе депутаты Госдумы и члены правительства рассуждали о необходимости направления, допустим, 43-й дивизии надводных кораблей Краснознаменного Северного флота для «обеспечения свободы судоходства» в проливе Лонг-Айленд. Чувствуете абсурд? Вот. А там об этом говорят вполне серьезно.

При этом, конечно, отдельные здравые головы в США признают, что нет никаких оснований вмешиваться в дела России в арктической акватории, так как СМП не только принадлежит ей по праву, но и в его инфраструктуру вкладываются такие средства, объемы которых позволяют России монетизировать «морскую дорогу», которая как минимум на две недели позволяет сократить путь из Азии в Европу.

В частности, в американской прессе громко осуждается требование России пользоваться ее лоцманами. Однако ситуацию вокруг ледокольного флота, который, собственно, и позволяет расширять временные границы использования СМП, стараются замалчивать. А ведь это и есть та основа, которая позволяет на полмесяца сократить логистику. Тут уж, как ни крути, но если мы вам даем такую неслыханную возможность удешевить перевозку, то будьте любезны прислушаться и к нашему мнению.

Безотносительно к правовой стороне вопроса, стоит поинтересоваться, а есть ли у США техническая возможность обеспечить проводку караванов в арктических льдах так, как это умеет делать российский ледокольный флот? А вот здесь выплывает небольшая загвоздка.

Беда в том, что США после окончания Второй мировой войны не занимались строительством крупных ледоколов, которые были бы способны обеспечить проводку караванов по ледяному полю. Фактически в США есть только один тяжелый ледокол — Polar Star (спущен на воду в 1976 году), эксплуатация которого осуществляется с массой введенных ограничений, что уже давно не позволяет ему в полной мере реализовать изначально заложенный в него функционал.

Второй же однотипный Polar Sea (спущен на воду в 1978 году) является не более чем «запасной частью» для первого — с него снимают и отдают на Polar Star агрегаты и оборудование. И только в 2020 году Береговая охрана США на 1,2 млрд долларов профинансировала проект Polar Security Cutter, предусмотрев на 2021 год еще 555 млн долларов. По этому проекту ожидается строительство трех ледоколов тяжелого и трех ледоколов среднего класса. Но при этом до сих пор идут дебаты в сторону снижения количества средних и наращивания количества тяжелых — окончательного решения до сих пор нет.

Кроме того, американцев сильно печалит факт наличия вдоль Северного морского пути российских военных баз (например, базы «Северный клевер»), которые, по мнению собеседников американских СМИ, несут прямую угрозу Соединенным Штатам Америки.

Повторю: несут прямую угрозу. Здесь не удержусь и позволю себе сравнение. Это как если у вас есть немного неадекватный сосед с огромным топором, который размахивает им перед вашей дверью. А у вас дома есть пистолет, который вы знаете, что примените только в том случае, если сосед прорубит топором дверь и ворвется в вашу квартиру, чтобы порубить на куски вас и ваших детей. И вот этот сосед с топором крайне озабочен наличием у вас пистолета, называя это «прямой угрозой» для себя.

В этом сравнении есть только ирония, но смысл американской озабоченности сохранен: на российских военных базах, выстроенных вдоль Северного морского пути, в наличие имеется только оборонительное вооружение, которое может быть применено только в том случае, если какой-то враг, поправ международное право, попытается навязать свои интересы силой, подойдя к этим базам.

Но мы знаем, что ничего у врага не получится. Как соседу с топором вы отстрелите достоинство, ворвись он в вашу квартиру, так и российские базы обеспечат неприкосновенность российского суверенитета. О чем и плачут наши заокеанские «партнеры».