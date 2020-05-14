Пушков ответил на заявление США, назвавших Россию и Китай «противниками первого уровня

Москва, 14 мая. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что у Вашингтона, назвавшего Россию и Китай «противниками первого уровня», наступил «коронавирус мозга». Об этом он написал в Twitter.

Российский политик напомнил, что аналитический центр RAND, работающий на Минобороны США и ЦРУ, назвал Москву и Пекин «противниками первого уровня», а также предрек трудности американской армии в случае «войны на территории России».

Аналитический центр «РЭНД», работающий на Минобороны США и ЦРУ, назвал Россию и Китай «противниками первого уровня» и предрёк трудности армии США в случае «войны на территории России»(?!). У них там не иначе, как коронавирус мозга, если они такое планируют. Тяжелая форма болезни. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 14, 2020

«У них там не иначе, как коронавирус мозга, если они такое планируют. Тяжелая форма болезни», — подчеркнул Пушков.

По словам политика, генеральный секретарь Йенс Столтенберг не тех обвиняет в дезинформации.

«Ему бы рассказать о кампании США против Китая: она началась с обвинений об утечке вируса из лаборатории в Ухани, а завершилась признанием, что США не знают, откуда взялся вирус. Даже союзники США ушли в кусты. Вот это — дезинформация», — сказал он.

Соединенные Штаты будут испытывать сложности при осуществлении военных операций на территориях России и Китая. Об этом ранее написало издание FlightGlobal.com, ссылаясь на исследование корпорации RAND, которое было проведено по заказу Военно-воздушных сил США. Хотя Китай и Россия полностью не воспроизводят возможности Вооруженных сил США, эти две страны, скорее всего, будут иметь опережение на своей домашней арене, локальное численное превосходство и почти качественное преимущество, говорится в отчете.

Речь идет, в частности, о российских и китайских системах противовоздушной обороны, кибероружии и способности применять тактическое ядерное оружие.

Также в докладе в качестве угроз упоминаются Северная Корея и Иран.