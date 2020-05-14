Путин призвал разработать целую линейку технологий в медицине, промышленности и экологии

Москва, 14 мая. Несмотря на борьбу с коронавирусом, не стоит забывать о решении стратегических задач и масштабных проектах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент обратил внимание, что постепенно эпидемиологическая ситуация в стране меняется, и это дает возможность снова сосредоточиться на других вопросах развития страны, рассмотреть другие аспекты долгосрочной повестки.

В числе важнейших задач он назвал разработку целой линейкитехнологий в медицине, промышленности и экологии.

«[Такие технологии] позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни, [улучшать] состояние окружающей среды, очищать от загрязнения землю, воду, воздух, применять экологически чистое биотопливо», - рассказал глава государства на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

Кроме того, президент поставил задачу вести генетические разработки, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания.

Путин также подчеркнул, что работа по противодействию распространения коронавируса, а также подготовка неотложных мер поддержки россиян и экономики страны будет последовательно продолжаться.