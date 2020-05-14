Доктор Зубарева вышла на работу в больницу, где лечат пациентов с COVID-19

Москва, 14 мая. Известный врач и автор медицинской литературы Наталья Зубарева работает в одной из больниц Москвы, где лечат пациентов с коронавирусом.

Зубарева является дипломированным врачом с опытом работы в реанимации. Медик заявила, что приняла единственно правильное решение.

«В связи с катастрофической нехваткой врачей в больницах «красной зоны», я вышла на работу врачом-терапевтом в «приемник», — написала Зубарева в Instagram.

Она добавила, что это решение было продиктовано врачебным долгом. Зубарева пообещала информировать подписчиков о своей работе.

Зубарева работает на приеме больных по скорой, куда доставляют пациентов разной степени тяжести. На днях она разместила в соцсетях фото после рабочей смены.

Подписчики с трудом узнали девушку. За 12 часов ее лицо распухло от ношения медицинской маски и очков. Она рассказала, что все медики трудятся в перетянутых клейкой лентой костюмах и сильно потеют.

После вхождения в «красную зону» нет возможности ни попить, ни сходить в туалет, работать приходится в подгузниках. Несмотря на все сложности, Наталья не пожалела о своем решении.

«Я хотела бы обратиться к вам от имени всех докторов, работающих в ковид-зоне. Несмотря на то, что президент объявил 12 мая датой выхода из режима всеобщих выходных. Несмотря на то, что весенняя погода манит выйти, а магазины скоро начнут открываться, пожалуйста, не теряйте бдительности!» — написала Зубарева.

Врач попросила россиян внимательно относиться к своему здоровью. Она призвала напрасно не рисковать и вовремя обращаться за помощью.