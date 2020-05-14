Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Москва, 14 мая. Министр культуры РФ Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вернулась к работе, об этом рассказала пресс-секретарь министра Анна Усачева.

«Министр культуры Ольга Любимова выздоровела и приступила к работе», — сообщили в пресс-службе.

Пресс-секретарь министра добавила, что Любимова уже находится на рабочем месте и чувствует себя хорошо. Любимова перенесла болезнь в легкой форме, министр почти три недели работала из дома. Глава ведомства продолжала взаимодействовать со всеми подразделениями министерства и с профессиональным сообществом в удаленном режиме.

Ранее коронавирус выявили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки. Спортсменка рассказала, что переносит заболевание легко. Навка уточнила, что ее супругу повезло меньше — у него «ситуация немного сложнее». Однако она заверила, что Песков находится под присмотром врачей, поэтому поводов для беспокойства нет.

Коронавирус также был выявлен у премьер-министра России Михаила Мишустина, позднее — у главы Минстроя Владимира Якушева. Мишустин и Якушев были госпитализированы, Любимова лечится дома.