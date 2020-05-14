В Госдуме подсказали Лукашенко, куда ему обращаться с газовыми претензиями

Белоруссия имеет приоритетный статус в рамках Евразийского экономического союза, в том числе и по энергоносителям. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Газовые претензии

Цена на российский природный газ для Белоруссии должна быть снижена, потому что Россия продает его в Европу «в это непростое время» якобы до 70 долларов за тысячу кубометров, в то же время Минск продолжает покупать по 127 долларов. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В четверг белорусский лидер принял с докладом премьера Сергея Румаса.

«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европу в это непростое время до 70 долларов. 65-68 долларов, но никак не 127 долларов, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? <...> Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ФАН), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси», — заявил Лукашенко.

Выгодные условия

Виктор Водолацкий напомнил, что подведение итогов двадцатилетия Союзного государства и дорожная карта дальнейшего развития на последующие 10 лет закончились огромным количеством подписанных соглашений, в том числе и по энергоносителям.

«Неоднократно были переговоры между президентами двух стран, России и Белоруссии, и этот вопрос поднимался. И тогда наш лидер четко сказал, что Россия не может в ущерб себе продавать газ дешевле, чем он продается внутри российского государства. Это нонсенс. Поэтому все, что касается Евразийского экономического союза и торговых отношений, проходит через комиссию (ЕЭК. — Прим. ФАН), где Сергей Глазьев является министром. И Белоруссия находится в приоритетном направлении среди других государств ЕврАзЭС», — пояснил Виктор Водолацкий.

Политик посоветовал белорусской стороне внимательно прочитать все имеющиеся документы, где четко прописан алгоритм действий по снабжению энергоносителями Белоруссии, в том числе в рамках Союзного государства. Водолацкий подчеркнул, что Минск получает газ дешевле, чем другие государства.

«Если у Александра Григорьевича опять возникло желание поднять газовый вопрос, то существует комиссия, которую с нашей стороны возглавляет Александр Новак. Если Минск сможет доказать, в чем я сомневаюсь, что у них хуже ситуация, чем в других странах, то, естественно, это будет рассматриваться. Сегодня Белоруссия впереди планеты всей по всем льготным направлениям, которые они имеют со стороны Российской Федерации», — заключил Виктор Водолацкий.

Напомним, по мнению Лукашенко, РФ якобы специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы «надавить» на Минск. По его словам, разногласия с РФ по поставкам нефти и газа начались якобы из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, плате за нефть.