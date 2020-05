Генсек НАТО заявил, что РФ и КНР распространяют дезинформацию для дестабилизации Запада

Рим, 14 мая. Россия и Китай распространяют дезинформацию, чтобы увеличить влияние среди стран НАТО и Евросоюза и дестабилизировать обстановку в мире в условиях пандемии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Российские и китайские игроки, государственные и негосударственные, распространили массу информации и пропаганды для искажения правды​​​. Это неправильное отношение», — сказал он в интервью итальянской газете la Repubblica.

Столтенберг заявил, что не видит иных причин для таких действий, кроме попыток повлиять на политические процессы в Североатлантическом альянсе и ЕС и расшатать мировую обстановку. При этом конкретных примеров дезинформации со стороны названных «игроков» генсек он не привел.

Генсек НАТО сообщил, что искаженная информация распространяется не только через заявления официальных лиц РФ и КНР, — «существует поток не соответствующих действительности новостей из скрытых источников». Говоря об этом, Столтенберг привел в пример якобы подписанное им письмо о выводе группировки НАТО из Литвы.

Обвинения Запада в адрес России выглядят особенно абсурдно, поскольку они голословны, а американские СМИ нередко грешат фейками.

Свежим примером тому стали публикации известных газет США The Financial Times и The New York Times, в которых говорилось, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «Царьград».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя эти материалы, подчеркнула, что страна никогда не манипулировала официальными данными.

МИД России заявил, что иностранные СМИ продемонстрировали полное игнорирование азов профессиональной журналистики, не предоставив Москве возможность высказаться по этому поводу. При этом во внешнеполитическом ведомстве не удивились «поразительной синхронности появления» и «схожести» материалов.