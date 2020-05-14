Отец Нурмагомедова вышел из комы

Москва, 14 мая. Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап очнулся после комы. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Друг семьи и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал, что отец российского бойца пришел в сознание утром в четверг.

«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце», — рассказал Рабаданов в комментарии телеканалу «360».

Рабаданов также отметил, что Нурмагомедов находится в московском военном госпитале. К нему не пускают посетителей. Состояние тренера контролируют врачи, он находится под постоянным наблюдением.

По словам друга семьи, Нурмагомедов-старший провел две недели на стройке спортивной базы недалеко от Махачкалы, где и простудился. Сначала он не обращался к врачам.

«Только когда совсем трудно стало, вызвали врача. Увезли во Вторую Городскую больницу, где провели интенсивное лечение», — добавил собеседник.

В больнице ему ввели лекарство, которое помогает при нехватке кислорода, но негативно воздействует на другие органы. После ухудшения состояния его доставили в московский военный госпиталь на санитарном самолете.

Накануне боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии, появились слухи, что он перенес инсульт.

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отчитал нарушающих самоизоляцию россиян. Он заявил, что коронавирус — это действительно опасная болезнь, и призвал россиян соблюдать режим самоизоляции.