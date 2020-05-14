Украинский военный эксперт рассказал, как США руками Киева загребают жар в Черном море

Киев, 14 мая. США не хотят вступать в открытый конфликт с Россией в Черном море и пытаются использовать для этого Украину. Иными словам, загребать жар руками Киева.

О том, что Вашингтон всерьез рассматривает Украину как структуру, которая обеспечивает восточный фланг НАТО, включающий в себя и черноморскую акваторию, заявил военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

«Есть такое понятие «военная зона недоступности», это такой цилиндр в воздухе, в море, на воде, на поверхности на земле, под водой и в космосе, где противник, зайдя туда, постоянно находится «под шахом», — сказал он в эфире телеканала Ukrlife.tv.

Арестович уточнил, что обычно это обеспечивается с помощью дальнобойного управляемого ракетного оружия. Таковы являются, например, российские комплексы С-300 и «Калибр».

«Россия развернула несколько таких комплексов – один в Арктике, один вокруг Калининградской области, на Дальнем Востоке и один в Крыму», — утверждает он.

Таким образом, по его словам, те средства, которыми Россия «накачала Крым», перекрывают практически весь бассейн Черного моря. И это, как считает блогер, создает потенциальную угрозу проведению там военных мероприятий.

Блогер добавил, что американцев крайне беспокоит даже не проблема Черного моря, а создание прецедента, поэтому своей политикой они пытаются показать, что не «допустят расширения Крымской проблемы». При этом идти на открытый конфликт с Россией Штаты не хотят, поэтому эту «почетную миссию» они возложили на Украину, «потому что Киев и так воюет с Россией».

О том, что Россия продолжает стремительно наращивать мощь Черноморского флота, ранее заявил руководитель «Украинского милитарного портала», бывший украинский морпех Тарас Чмут. По его словам, Киеву остается бессильно наблюдать за этим и только мечтать об «асимметричном ответе». При том, что другая украинская мечта о «москитных» ВМС так и осталась мечтой.

13 мая главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что Черноморский флот Российской Федерации пополнится серией из шести новейших патрульных кораблей, тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, а также малыми ракетными кораблями.