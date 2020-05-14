Депутат Исаев призвал ужесточить наказание для СМИ за перепечатку западных фейков

Москва, 14 мая. Депутат Государственной думы России Андрей Исаев призвал ужесточить наказание для СМИ за перепечатку фейковой информации.

Парламентарий сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России уже направила в МИД РФ собранную информацию о недостоверных материалах о коронавирусе, «занижении» числа летальных исходов, о которых писала западная пресса.

«Мы просим министерство иностранных дел отреагировать на это и при необходимости лишить соответствующих корреспондентов аккредитации в России», — сказал Исаев в интервью «ПолитРоссии».

Вместе с тем парламентарии рассматривают вопрос об ужесточении наказания за рерайт неверной информации. Дело в том, что согласно статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») предусматривается наказание только в том случае, когда издание или конкретное лицо осознавали, что размещаемая информация является ложью. По сути, с помощью такой лазейки ряд российских либеральных СМИ, который подхватил фейк западных коллег, распространял ложные данные о РФ, переложив ответственность на западные издания.

«Обсуждение вопроса об ужесточении наказания СМИ за перепечатку заведомо недостоверной информации, конечно, необходимо. Но надо понимать, что это довольно сложная тема», — сказал депутат.

Он объяснил, что сложность заключается в том, что новшество не может распространяться только на материалы, посвященные коронавирусу. Следовательно, от всех СМИ будут требовать, чтобы они, ссылаясь на любой источник, перепроверяли информацию.