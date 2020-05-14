Замглавы Минздрава РФ сравнил коронавирус с радиацией

Махачкала, 14 мая. Замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане сравнил распространение коронавирусной инфекции с радиацией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил обеспокоенность из-за ситуации с коронавирусом в республике. После чего туда отправили группу специалистов для оценки качества оказываемой медицинской помощи.

В ходе посещения Дербентской центральной городской больницы Гриднев отметил, что рост заболеваемости в Дагестане достаточно быстрый. Он считает, что причиной тому стало недостаточно серьезное отношение населения к режиму самоизоляции.

«Заболевание очень быстро распространяется, растет количество смертей. <…> Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе!» — передает слова Гриднева пресс-служба.

Он подчеркнул, что Минздрав РФ будет и дальше оказывать максимальное содействие Дагестану, в республику уже идут поставки медикаментов. В Дербентскую ЦГБ отправят бригаду эпидемиологов, реаниматологов и инфекционистов для помощи врачам.

Гриднев считает, что пик эпидемии будет преодолен к концу месяца.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки выявлено 9,9 тысячи новых случаев в 84 регионах страны. Общее число достигло отметки в 252 тысячи. Из них около 53 тысяч пациентов выздоровели, свыше 2,3 тысячи скончались. В России провели свыше 6,1 миллиона тестов на коронавирус. Кривая заражений начинает выравниваться.

Россиянам рекомендовано при посещении общественных мест и поездках в транспорте использовать средства защиты — маски и перчатки. В компании Samsung напомнили о необходимости дезинфицировать смартфоны и другие гаджеты. Например, тканью из микрофибры, пропитанной спиртом.