Модель Шишкова рассказала о роковой ошибке, совершенной в самоизоляции 

Москва, 14 мая. Российская модель Алена Шишкова, на днях ставшая брюнеткой, призналась, что сменила имидж из-за собственной роковой ошибки. Как уточнила девушка, она, как и многие представительницы слабого пола, оказалась не готова к режиму самоизоляции по части ухода за собой. Как объяснила Шишкова, когда корни отросли, а салоны красоты были еще закрыты из-за режима самоизоляции, она решила покрасить волосы самостоятельно. Для эксперимента над волосами модель выбрала безобидную, на первый взгляд, хну — краску растительного происхождения. Результат окрашивания удивил Шишкову: когда она посмотрела в зеркало, поняла, «что стала русалкой».

По словам девушки, волосы, как и в случае персонажа «12 стульев» Кисы Воробьянинова, стали «радикально зеленого цвета».

«Я уже не раз говорила, что последние полгода занималась восстановлением волос, которые от природы у меня русые и густые. Моделинг с 14 лет — укладки, окрашивания, истязания волос — дали о себе знать», — объяснила она.

Как пишет издание «Семь дней», она также отметила, как мучилась от режима самоизоляции.