В 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Белоруссия, единственная на постсоветском пространстве, провела Парад в память о советских воинах. Образцовую верность традициям вопреки пандемии коронавируса политэксперты сразу же назвали подвигом. Алармисты же разглядели в торжествах стремление Минска возвеличить свою роль в Победе.

«Прошли только четыре знамени. Это белорусские фронты и прибалтийский. То, что мы смеялись про украинцев, типа украинские фронты воевали и победили, там воевали только украинские, получается. В Белоруссии реализуется та же концепция, но под другим соусом», — считает экс-депутат московского района Якиманка Дмитрий Захаров.

С его слов, одному белорусскому студенту руководство университета запретило 9 мая приходить на праздничные мероприятия в офицерской советской форме, потому что «его дед не воевал в Белоруссии».

«Ему сказали, его дед не имеет отношение к победе. Если он оденет эту форму, то будет исключен», — сказал бывший муниципальный депутат.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сдерживает антисоветскую пропаганду в стране, но не в силах ее подавить, бьют тревогу общественники и политологи. Молодежь учат, что в Великой Отечественной войне победила Белорусская СССР. Воспрепятствовать этому не в силах даже Союзное государство с Россией.

«Проекту больше 20 лет, по факту у нас нет общей валюты, общих национальных органов, даже общих символов, — констатирует исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. — Если так пойдет дальше, нет никаких оснований считать, что мы сможем даже написать учебник истории конкретного периода 1939-1945 годов».

Неравнодушный к вопросам воспитания молодого поколения экс-депутат столичного района Якиманка обратился в Минобороны Белоруссии с просьбой организовать для школьников союзного государства экскурсии на поезде по местам воинской славы. Накануне Дня Победы из ведомства пришел отказ.

«В рамках Союзного государства на протяжении более десяти лет проводятся масштабные образовательные мероприятия: ежегодный туристический слет учащихся, ежегодная кадетская смена учащихся кадетских (суворовских и нахимовских) училищ «За честь Отчизны!», совместные Вахты Памяти, «Поезда Памяти» с посещением городов-Героев, городов и мест воинской славы. Исходя из вышеизложенного, в создании нового проекта детского поезда «Победа» нет необходимости», — сообщил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии, генерал-майор Леонид Касинский.

Дмитрий Захаров назвал упомянутый ведомством туристический слет «мифическим». По его мнению, такие мероприятия не могут повлиять, например, на то, что молодежь Белоруссии ассоциирует себя уже не с Россией и СССР, а с Польшей.

«Польская пропаганда внушает белорусам, что русские — это враги, а Россия воевала с Белоруссией больше, чем с какой-либо страной, — переживает экс-депутат. — Пока у генералов все хорошо, население переформатируется. Население проснется, когда молодежь, которая ненавидит Россию, выйдет на площади и устроит Майдан. Генералы переместятся в Россию, и их примут, несмотря на то, что они упустили ситуацию. И будет, как с Украиной».

У двух стран нет разночтений в истории Великой Отечественной войны, однако вдохнуть жизнь в условную интеграцию России и Белоруссии действительно нужно, считает Станислав Бышок. Наша страна еще несколько лет назад предлагала республике создать единый «союзный» учебник истории, а также разработать общие образовательные программы. С тех пор идея «повисла в воздухе».

«Даже когда были попытки написать не то, что общий учебник истории Белоруссии и России, а хотя бы общий учебник ВОВ, этого не произошло, — сказал политаналитк. — Включаются политические соображения, чиновники от истории, которые говорят: у нас РФ отдельно, а Республика Беларусь отдельно, как у нас может быть общий учебник? Если у нас будет союзное государство в настоящем смысле слова, тогда, появится возможность разрешить все вопросы, в том числе, касающиеся исторической памяти».

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели титаническую работу по интеграции в рамках создания Союзного государства России и Белоруссии.