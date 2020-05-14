Гаспарян вступился за Поклонскую, припомнив Гордону «талантливую» работу на Януковича

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская не стала «говорить гадости» в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего ее «символом предательства». Но за Поклонскую вступился радиоведущий, журналист, публицист, блогер и общественный деятель Армен Гаспарян.

«Стесняюсь спросить, символом чего является Дмитрий Гордон — этот человек, который очень много лет был на зарплате у «Партии регионов». Вот этот человек осуществлял медийное сопровождение «Партии регионов», лидером которой являлся Виктор Янукович. И Гордон делал свою работу талантливо, от души, со всеми пирогами. Вот кем он себя считает сегодня?» — поинтересовался Армен Гаспарян, комментируя выпад Дмитрия Гордона в сторону Натальи Поклонской.

В комментарии Федеральному агентству новостей Гаспарян отметил, что «Поклонская совершенно правильно себя ведет, потому что не реагирует на оценки, прозвучавшие после интервью».

«А во-вторых, когда оценки дает человек, чья нравственная чистота не нуждается в дополнительных доказательствах и аргументах, — это одна история. А когда оценки выставляет клиент, на котором негде поставить клейма, какую цену имеет его мнение? Может быть, господин Гордон в своем националистическом угаре кое-что подзабыл? Как он протестовал против переименования улиц в Киеев в честь Бандеры, например? Я понимаю, что кое-что можно почистить в интернете и что нынешнее поколение олигофренов на Украине ничего не помниат, кроме сегодняшних новостей. Но есть люди, которые в теме, и они все помнят. И поэтому слушать претензии Гордона очень странно. Если бы Поклонскую обвинил в предательстве какой-нибудь Тягнибок, Вырвизуб, Вытянипечень и прочие члены партии «Свобода», было бы понятно. Потому что все эти украинские радикалы вполне себе последовательны. А Дмитрий Гордон часто переобувается и ведет себя как резиновое изделие, коим он, собственно, и является», — заметил Гаспарян.

Напомним, Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. После него украинец заявил, что сказанное Поклонской является свидетельством «российской агрессии» и будет использовано в будущем судебном процессе в Гааге. Более того, Гордон назвал Поклонскую «символом предательства», поскольку она гражданка Украины и до воссоединения Крыма с Россией работала в Генпрокуратуре Украины.

Поклонская в свою очередь не стала игнорировать этот выпад в свой адрес. При этом она отметила, что в ходе интервью журналист вел себя достойно и давал ей возможность высказаться.