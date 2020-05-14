Москва, 14 мая. Законопроекты, гарантирующие сохранение у заемщиков прожиточного минимума при списании с них долгов, защитят людей, попавших в долговую кабалу. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия», один из авторов документов Андрей Исаев.

«Зачастую это проблема пенсионеров, которые не обладают большой финансовой грамотностью. Они подписывают кредитные договоры, которые устанавливают просто кабальные условия. В результате само существование людей оказывается под угрозой, потому что они постоянно вынуждены выплачивать все деньги, которые получают. Мы убеждены, что эта норма защитит безусловное право человека иметь средства для существования, даже если он является должником», — сказал он.

Парламентарий пояснил, что изначально существовало несколько версий этого законопроекта, работу над которыми вели и во фракции, и в Общероссийском народном фронте. По его словам, депутаты и общественники достаточно активно обсуждали документ, и при активном участии правительства постарались учесть интересы всех.

Законопроекты, гарантирующие сохранение у должников прожиточного минимума при списании с них долгов, группа депутатов от «Единой России» внесла в Госдуму в четверг. Согласно документам, прожиточный минимум устанавливается властями регионов, но не может быть ниже МРОТ — 12130 рублей. Среди авторов законопроекта помимо Исаева руководитель фракции Сергей Неверов, депутаты Ольга Савастьянова, Игорь Дивинский, Наталья Костенко, Евгений Шулепов, Василий Пискарев, Илья Осипов.

В документах отмечается, что предусматриваются отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. Также предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.

«Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным», — рассказал Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба ЕР.

Депутат Наталья Костенко, в свою очередь, заявила, что инициативы в полном объеме установят прописанный в Гражданско-процессуальном кодексе «имущественный иммунитет гражданина-должника». Она пояснила, что депутаты и общественники пытаются решить проблему с 2017 года. Так, в 2017 году более 500 граждан-должников обращались в суды с просьбой сохранить минимум денежных средств. Из них в 80% случаев (более 400 судебных актов) — это пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

«Мы инициировали разработку законопроекта с учетом темпов роста закредитованности граждан и безответственной политики кредитования банками и иными кредитными организациями, которые выдавали гражданам займы без учета дохода должника и уже имеющейся кредитной нагрузки», — цитирует пресс-служба «Единой России» депутата.

Она подчеркнула, что сейчас, в ситуации пандемии COVID-19, когда есть реальная угроза падения доходов большинства россиян, разработанные законопроекты становятся еще более актуальными. По словам Костенко, парламентарии надеются, что принятие законов позволит не только защитить граждан-должников, но и скорректировать политику банков, которая ведет к росту закредитованности.