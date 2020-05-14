Онищенко рассказал, когда в России появится вакцина от коронавируса и кого будут прививать

Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, на какой стадии находится создание вакцины от коронавирусной инфекции и кого будут прививать в первую очередь.

Ранее академик РАН Сергей Колесников заявил, что не исключает варианта вакцинации «по военному пути», учитывая опасность COVID-19. Это значит, что прививать будут не всех, а только часть «угрожающего» контингента — людей, работающих в очагах инфекции, и представителей группы риска, у которых может развиться тяжелое течение болезни.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, сроки появления вакцины против COVID-19 в разных странах, в том числе в России, вполне прогнозируемы.

«Вакцина против коронавирусной инфекции может быть изготовлена по традиционным технологическим правилам. Тут не нужно, как с ВИЧ, искать какие-то экстраординарные пути, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Коронавирус, несмотря на то, что он мутирует, все-таки не вирус гриппа. Грипп за эти полгода, что идет нынешняя пандемия, уже приобрел бы совсем другие черты и выскользнул бы из-под популяционного иммунитета».

COVID-19 гораздо более стабилен, отметил собеседник ФАН. Однако есть объективные причины, почему вакцина не может появиться уже в ближайшие дни.

«Не забывайте: и изготовление вакцины, и клинические испытания требуют времени, — напомнил парламентарий. — И тут я бы не рекомендовал никакой спешки. Не надо нарушать технологию и правила, нельзя перепрыгивать через этапы допуска на рынок новых вакцин».

Онищенко напомнил, что после лабораторного изготовления вакцины идут ее доклинические испытания и только затем препарат начинают тестировать на людях.

«Затем следует отдельный, сопоставимый с созданием вакцины этап — налаживание ее промышленного производства. Одно дело — создать в условиях лаборатории несколько доз. И совсем другое — поставить производство на поток и начать выпускать миллионными тиражами», —заметил собеседник ФАН.

По мнению Геннадия Онищенко, к тотальному прививанию всего населения от новой коронавирусной инфекции стремиться никто не будет, в этом нет необходимости.

«Сейчас уже примерно ясна ситуация, и мы понимаем, кого в нашей стране необходимо прививать, — пояснил он. — Уверен, что в тотальных прививках нужды нет. Что касается групп риска, они достаточно хорошо известны. Это группы риска по эпидемическим показаниям — старшие возрастные группы и лица с сопутствующими патологиями. Это также группы риска по профессиональным показаниям — то есть те, чья работа тесно связана с людьми».

Что касается сроков появления вакцины — здесь чудес ждать не стоит, призвал Онищенко.

«Тут ситуация понятная: повторю — даже при самых быстрых темпах создания вакцины, но не нарушая технологию, правила допуска и сроки налаживания производства, некоторые страны могут к ней подступиться где-то к концу этого года. И то это будет на грани фола. Это процессы, которые ускорить нельзя, их можно только замедлить», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

На четверг, 14 мая, в мире выявлено почти 4,5 млн заболевших, скончались более 297 тысяч человек. В России 252 245 выявленных случаев COVID-19, прирост за последние сутки составил 9 974 заболевших. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 2 305 смертельных исходов заболевания.