Вузы могут вернуться к старой системе набора. ФАН-ТВ

Накануне в министерстве образования объявили о переносе сроков сдачи ЕГЭ на более позднее время, а ОГЭ для девятиклассников отменили вовсе: оценки учащимся выставят на основе годовых.

Петербургский школьник Дмитрий Мышкин с 12 лет определился с будущей профессией — мальчик мечтает стать ветеринаром. Отмену общего государственного экзамена подросток воспринял с сожалением: к своему дальнейшему образованию Дмитрий относится ответственно. В тоже время его одноклассники несказанно обрадовались возможности закончить класс без проверки знаний.

«Все одноклассники были рады, естественно. Потому что все нехотя готовились. Не то, чтобы очень хотел, но мне кажется, что это было бы очень полезно для меня — проверить свои знания», — рассуждает школьник.

Мама школьника Юлия Мышкина также считает, что отмена аттестации в девятом классе может негативно сказаться на учебном процессе.

«С эмоциональной точки зрения я, конечно, рада, что отменили экзамены. Учитывая сложившуюся ситуацию, дети не смогут достаточно подготовиться, чтобы хорошо сдать экзамены. Это была бы хорошая школа, хорошая подготовка к дальнейшей сдаче ЕГЭ, чего не случится, и дети этот опыт не получат. Это не очень правильно, я считаю», — признается мама школьника.

По словам председателя городского родительского комитета Михаила Богданова, на фоне изменений сдачи выпускных экзаменов и процедуры поступления в вузы могут последовать реформы в системе высшего образования в целом. Это касается взаимоотношения школ и высших учебных заведений, процесса поступления.

«В ряде вузов уже негласно на уровне ректората прозвучала команда потенциально готовится к тому, чтобы проводить свои собственные испытания, готовить свои экзамены в каких-то других формах. Поэтому возможно, что творческие или какие-то иные формы экзаменов будут вузами вводиться самостоятельно», ­— сообщает эксперт.

По словам Михаила Богданова информации о процедуре выпуска девятых и одиннадцатых классов не стоит ждать еще месяц.

Сложившаяся ситуация может повлиять и на бюджетные места в вузах, особенно в Москве и Петербурге. Шансы на поступление растут у выпускников столичных школ. Ранее они занимали не более 30% бюджетных мест, остальные доставались победителям олимпиад и иногородним студентам, набравшим высокий балл по ЕГЭ.