Украинская оппозиция обвинила власти в сокрытии данных о биолабораториях США в стране

Киев, 14 мая. Украинские парламентарии от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обвинили государственную власть в сокрытии информации о деятельности американских биолабораторий в стране. Об этом говорится в коллективном депутатском обращении.

Медведчук и Кузьмин напомнили, что еще в апреле направили обращение на имена сразу нескольких высокопоставленных лиц относительно функционирования на территории Украины биолабораторий иностранных государств, и оно было должным образом зарегистрировано.

Однако, вопреки определенным законом процедуре и порядку рассмотрения подобных обращений, оно так и осталось без ответа.

«Это не только противоречит ст. 33 Закона «О кабинете министров Украины» и регламенту кабинета министров Украины, но и препятствует народным депутатам Украины в осуществлении своих полномочий», — заявили раздосадованные парламентарии.

Представители ОПЗЖ обратили внимание, что вместе с тем в системе электронного документооборота Верховной рады оказалась зарегистрирована резолюция премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, согласно которой рассмотрение их обращения и предоставление ответа на него глава правительства поручил члену кабмина, которому оно адресовано не было, — министру здравоохранения Максиму Степанову.

Депутаты назвали такое перепоручение обязанностей незаконным и безосновательным, подчеркнув, что главе Минздрава «отправлено персональное депутатское обращение по аналогичным вопросам».

Парламентарии отметили, что уведомлять их о результатах рассмотрения обращения посредством резолюции незаконно, и напомнили, что подобное нарушение со стороны кабмина произошло не в первый раз.

«Аналогичным образом экс-премьер Украины [Алексей] Гончарук нарушил действующее законодательство при рассмотрении депутатского обращения народного депутата Украины Кузьмина от 12.11.2019», — доказали правоту депутаты.

Медведчук и Кузьмин потребовали немедленно предоставить им ответ на обращение и заявили о необходимости принять исчерпывающие меры, чтобы привести работу кабмина с обращениями депутатов в соответствие с требованиями закона.

Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям в стране и обвинила государственные власти в неумелых попытках скрыть сомнительную деятельность США, напоминает «Царьград». Депутаты «Оппозиционной платформы» намерены инициировать уголовное расследование незаконной деятельности американских ученых на территории страны с участием Евросоюза и ООН.