Макаренко осудил работу «вражеских» СМИ, распространяющих фейки о России

Москва, 14 мая. Блогер Эрнест Макаренко жестко осудил свободную работу «вражеских» СМИ, которые тиражируют фейки о России. Он призвал создать государственное агентство, которое будет пресекать ложь в публикациях прессы.

Российские либеральные издания распространяют фейковые новости западных медиа о коронавирусе в РФ. В РФ принят закон, который предполагает уголовную ответственность за заведомо ложную информацию, если вина будет доказана. Однако случаи, когда СМИ ссылаются на западных коллег, не регламентированы. И такой лазейкой активно пользуются Meduza, «МБХ медиа», «Эхо Москвы».

По мнению Макаренко, закон о противодействии фейковым новостям нужно скорректировать, чтобы нечистоплотные СМИ не могли тиражировать лживые сообщения, прикрываясь западными журналистами. Блогер подчеркнул, что любое издание обязано проверять данные, которые публикует на своих ресурсах, и отвечать за свои слова.

«Сколько раз уже было за последние годы, когда тиражировались громкие претензии к России или к Сирии. Появляется информация на каком-то непонятном, никому не известном аккаунте в соцсетях, бывает, что и недавно созданном. И вдруг на него ссылается какое-то крупное СМИ и дальше пошло, — рассказал в интервью Nation News Макаренко, говоря о схеме по созданию и распространению фейков. — То есть такая технология вбросов совершенно лживой провокационной информации. Есть очень известные случаи, когда все мировые СМИ распространяли лживые новости, сначала опубликованные именно в никому не известных аккаунтах в соцсетях. И неважно, что они использовали, Telegram-канал или еще что-то. Ложь — есть ложь, сделал — отвечай».

Проблему недостоверных новостей можно решить, нанеся упреждающий удар при помощи государственной машины пропаганды, считает блогер. Однако в РФ по какой-то причине ее все еще нет, указал эксперт.

«Пропаганда должна быть упреждающей и наступательной, рассказывая активно, оперативно и очень доходчиво правду о каких-то актуальных событиях в стране. Без этого мы все время остаемся на вторых ролях, вынуждены оправдываться, когда какая-то мерзкая провокационная компашка СМИ начинает заниматься ложью», — сказал эксперт.

Он заявил о недопустимости свободной работы СМИ, которые работают на врагов РФ и тиражируют лживую информацию о стране.