Банки в России выдали 27 млрд рублей зарплатных кредитов

Москва, 14 мая. Выдача беспроцентных кредитов на поддержку занятости населения за неделю выросла на 6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономиразвития РФ.

Соглашение было подписано с 40 российскими банками. Банки выдали 27 млрд рублей, сумма выданных кредитов значительно увеличилась.

В министерство поступили 52 заявки на участие в программе финансирования под 0%. Программа субсидирования была запущена на полгода для малого и микробизнеса из отраслей, которые пострадали от коронавируса.

24 апреля президент Владимир Путин поручил расширить эти меры поддержки на средние и крупные предприятия. Правительство РФ также предусмотрело меры поддержки для семей с детьми.

Через портал госуслуг можно оформить выплату на ребенка до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Деньги начнут перечислять с 1 июня.

В Минкомсвязи РФ сообщили, что россияне уже подали более 3,5 млн заявок на получение помощи. Эта услуга стала одной из самых востребованных на портале.