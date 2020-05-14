Минздрав заявил, что россияне стали меньше пить в период самоизоляции

Москва, 14 мая. Роста алкоголизации населения в России за период действия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, не наблюдается. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, употребление алкоголя после окончания ограничительных мер временно может возрасти. Как считает специалист, если в апреле 2019 года в Клиническом филиале Московского научно-практического центра наркологии было 170 примерно госпитализаций с алкогольными психозами, то за апрель 2020 года цифра составила 119.

Как пишет ТАСС, за две недели мая прошлого года поступило 60 пациентов с подобными психозами, за две недели мая 2020 года — 44.

«Мы считаем, что люди стали не больше пить, а меньше на карантине. Большинство знает и помнит: иммунитет слабеет при употреблении алкоголя, а это повышает вероятность летального исхода не только при COVID-19, но и при любой другой болезни», — подчеркнул специалист.

Брюн добавил, что небольшой всплеск употребления спиртных напитков может наблюдаться после окончания ограничительных мер.

«Кто привык — ему дай повод, он всегда будет злоупотреблять, но их не так много — в популяции около 2%, и больше их не станет, это некая фиксированная цифра», — объяснил нарколог.

Напомним, употребление водки не поможет одолеть коронавирус. Об этом рассказала врач Марият Мухина. По ее словам, нетрадиционные методы лечения могут оказаться опаснее самой инфекции. Медик настоятельно рекомендовала воздержаться от употребления крепкого алкоголя в «лечебных» целях. Мнение о пользе водке в борьбе с COVID-19 — не более, чем миф.

Врач добавила, что этиловый спирт действительно обладает полезными свойствами. Однако использовать его нужно с умом. В состав антисептиков на основе этанола включают глицерин, эфирные масла трав и другие вещества.