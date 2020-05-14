Мисмари: Боевики ПНС обстреливают мирных жителей для оправдания вмешательства Турции

Тобрук, 14 мая. Главарь террористов, оккупировавших Триполи, Файез Саррадж использует вооруженные провокации для оправдания полномасштабного вмешательства Турции в ливийский кризис. Об этом заявил генерал-майор ЛНА Ахмад Мисмари, прокомментировавший обвинения в обстрелах мирных жителей в адрес Ливийской национальной армии.

«Главное командование ЛНА отрицает проведение каких-либо бомбардировок в районе улицы Аз-Завия, в непосредственной близости от центральной больницы Триполи в районе Тарик ас-Сур, или в других районах, подвергшихся артиллерийским ударам», — подчеркнул в Facebook Мисмари.

По словам официального представителя ЛНА, режим ПНС и Турция ведут «грязную политику», намеренно устраивая обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры. Удары бандформирований ПНС выдаются за атаки армии Хафтара. Это делается, чтобы оправдать полноценное военное вмешательство турецкой стороны в дела Ливии якобы под предлогом защиты мирного населения.

«Вторым аспектом подобной политики является попытка настроить граждан против ЛНА — с целью привлечения большего числа боевиков», — добавил генерал-майор.

Ахмад Мисмари указал на крайне низкую поддержку ПНС среди ливийцев, факты дезертирства и гибели большого числа представителей бандформирований под эгидой Сарраджа. Отсутствие новых рекрутов вынуждает режим ПНС использовать любые методы для очернения противников.