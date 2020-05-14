Автор хитов «Миража» подал в суд на певицу Наталью Гулькину

Москва, 14 мая. Бывшая солистка популярной группы «Мираж» Наталья Гулькина оказалась в эпицентре скандала. Поэт Валерий Соколов потребовал от артистки 1,2 млн рублей через суд.

По словам Соколова, певица исполняла знаменитые хиты группы на концерте в Салавате, хотя не имела прав на эти песни. При этом Гулькина публично заявляла, что не нуждается в творческом наследии «Миража».

По ее словам, зрители сами пели любимые хиты, а ей просто пришлось подпевать. Но Соколов утверждает обратное. Он привел в доказательств видео с концерта.

Автор песен отметил, что Гулькина не такая востребованная артистка. У нее нет нового материала, поэтому она использует чужие песни.

«Я несколько раз общался с ней, предлагая цивилизованно решить вопрос с лицензией на использование хитов «Миража», но получал ответ, что ей эти песни не нужны и петь она их не собирается. От разных промоутеров мне сообщали, что обман продолжается», — пояснил Соколов.

Поэт отметил, что сама Гулькина и ее окружение вводят в заблуждение организаторов выступлений, обещая исполнять хиты «Миража».

Соколов добавил, что он не против исполнения их песен, но нужно работать по закону. Он призвал Гулькину купить лицензию и не зарабатывать на чужом творчестве. Права на исполнение хитов «Миража» есть только у певицы Маргариты Суханкиной, резюмировал поэт.