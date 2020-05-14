Опубликовано фото Кейт Уинслет со съемок сиквела «Аватара»

Вашингтон, 14 мая. Американский кинопродюсер Джон Ландау опубликовал снимок со съемок сиквела фильма «Аватар», над которым работает режиссер Джеймс Кэмерон. В кадр попали исполнители главных ролей, в том числе звезда Голливуда Кейт Уинслет.

Уинслет, как и актер Клифф Кертис не снимались в первой картине, вышедшей в 2009 году. Пока неизвестно, какие роли они исполнят в продолжении фильма.

Зато в кадр попали уже знакомые фанатам актеры Зои Салдана и Сэм Уортингтон, сыгравшие Нейтири и Джейка Салли соответственно.

«Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис наслаждаются моментом на поверхности бака для захвата движения объемом в 900 галлонов (примерно три миллиона литров. — Прим. ФАН), который мы построили для сиквелов «Аватара», — написал Ландау в Instagram.

Ожидается, что «Аватар 2» выйдет на большие экраны в 2021 году. Первый фильм о спутнике Пандора и его жителях был тепло встречен зрителями и кинокритиками. Картина побила несколько рекордов по сборам, став самым кассовым фильмом всех времен в Северной Америке, на постсоветском пространстве и во всем мире, обойдя «Титаник», удерживавший рекорд в течение 12 лет.

На сиквеле Кэмерон не планирует останавливаться. Ожидается, что три других фильма выйдут на большие экраны в 2023, 2025 и 2027 годах.

Недавно в Сети появились и другие фото со съемок фильма. На них запечатлены актеры и руководящий рабочим процессом Кэмерон.